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Больше 15 тыс. пачек сигарет изъяли из незаконного оборота в Оренбуржье

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Больше 15 тыс. немаркированных пачек сигарет изъяли полицейские в Оренбургской области. Уголовное дело возбуждено в отношении 29-летнего местного жителя.

По данным правоохранительных органов, мужчина закупил контрафактную табачную продукцию на одной из торговых баз. Подозреваемый намеревался продавать сигареты. Продукция была изъята на арендованном складе в Орске, пишет РИА «Оренбуржье».

Стоимость изъятых сигарет составляет свыше 1,6 млн рублей. Подозреваемый заключен под стражу.

В конце марта склад с контрафактной табачной продукцией ликвидировали в Твери. Ущерб от противоправной деятельности подозреваемых оценили в 15 млн рублей.

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