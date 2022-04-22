Контрабанду сигарет в вагонах с углем пресекли в Псковской области
Пограничное управление ФСБ по Псковской области пресекло незаконную попытку провезти партию сигарет через границу. Порядка 3,3 тыс. пачек сигарет были спрятаны в вагонах с углем.
Признаки укрытия посторонних предметов пограничники заметили во время осмотра грузового состава, который следовал из России в Латвию и проходил через железнодорожный пункт пропуска «Себеж». Под углем в черных полиэтиленовых пакетах находилась партия табачной продукции, пишет «Псковская лента новостей». Стоимость изъятых сигарет оценивается в 200 тыс. рублей.
По факту выявления контрабанды проводится проверка.
В пограничном управлении напомнили, что за незаконный провоз через границу табачных изделий предусмотрена уголовная ответственность.
В Оренбургской области из незаконного оборота изъято больше 15 тыс. немаркированных пачек сигарет. 29-летний местный житель приобрел продукцию на одной из торговых баз и планировал заниматься перепродажей. Стоимость сигарет составляет свыше 1,6 млн рублей.