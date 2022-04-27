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МОЭК запустила сервис с информацией об отключении горячей воды в Москве

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Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) запустила сервис, позволяющий узнать информацию об отключении горячей воды (ГВС) в жилых домах Москвы. Сервис размещен на сайте компании, а также на сайте правительства Москвы.

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Так, чтобы узнать дату отключения воды, необходимо указать название улицы и номер дома в поисковой строке сервиса. Если пользователь не может найти свой адрес с помощью информационного сервиса на сайте МОЭК, это означает, что горячее водоснабжение и отопление данного дома осуществляет другая организация, пояснили в компании.

Отмечается, что горячая вода в летний период отключается для проведения гидравлических испытаний и необходимых ремонтов.

«Сегодня в Москве продолжительность отключений не превышает 10 дней при законодательном нормативе 14 дней — это обоснованный срок для проведения работ без потери качества и обеспечения надежности самой большой в стране теплоэнергетической системы», — заявил заместитель управляющего директора ПАО «МОЭК» Роман Коровин.

В апреле прошлого года заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что работы необходимы для подготовки к новому отопительному сезону. Тогда плановые отключения горячей воды в Москве стартовали 11 мая.

9 февраля 2022 года сообщалось, что в Московской области к 2025 году намерены построить и модернизировать более 100 объектов водоснабжения. По словам вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина, в течение трех лет более 500 тыс. человек обеспечат чистой питьевой водой в рамках реализации программы «Чистая вода». В частности, будут построены водозаборные узлы, станции водоочистки, водоподготовки, сети.

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