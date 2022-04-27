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АТОР заявила о нулевых потерях РФ после выхода из Всемирной туристской организации

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Потери России из-за выхода из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) в экономическом смысле являются нулевыми. Об этом 27 апреля сообщили в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

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«Потери от выхода России из UNWTO в экономическом смысле нулевые, а с учетом прекращения взносов есть и выгода. Имиджевые потери, безусловно, будут, но лишь в связи с политикой. Наверняка тема «выхода под давлением» будет акцентироваться какое-то время в мировых СМИ. Если бы не текущая политическая ситуация, выход России из UNWTO прошел бы на самой периферии новостной повестки. Скорее всего, и в этом случае о нем быстро забудут, так же как никто сейчас не вспоминает, что США вышли из UNWTO», — говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что членство государств в большинстве агентств при ООН, в том числе и в UNWTO, необходимо в основном для имиджа. Сама организация занимается в большей степени «нематериальными» вещами: поддерживает курсы для работников из сферы туризма, выпускает рекомендации и др.

«Сколько-нибудь весомыми полномочиями типа ВОЗ (еще одного агентства ООН) UNWTO никогда не обладала и не претендовала на них, на политику государств в отношении туризма тоже не имела и не имеет рычагов влияния», — уточнили в АТОР.

В АТОР считают маловероятным, что в настоящих экономических и геополитических реалиях РФ могла бы извлечь какую-нибудь практическую пользу для туризма в рамках членства в UNWTO.

Ранее в среду Российская Федерация заявила о намерении выйти из Всемирной туристской организации ООН.

До этого, 18 марта, официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что приостановка членства России в UNWTO может создать пагубный прецедент.

В марте и апреле 2022 года UNWTO заявила о намерении собрать чрезвычайную сессию Генеральной ассамблеи для рассмотрения заявки о «приостановлении членства России в UNWTO» в связи с событиями в Донбассе. Но сессия неоднократно переносилась.

2 марта глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак потребовал от международного сообщества рассмотреть вопрос об исключении России из ООН.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины.

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