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Россия ввела санкции против 287 членов палаты общин Британии

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Россия ввела персональные санкции в отношении 287 депутатов Палаты общин парламента Великобритании. Об этом 27 апреля сообщили в МИД РФ.

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Отмечается, что ограничения в отношении 287 британских депутатов были введены «на основе взаимности» в ответ на принятое 11 марта правительством Великобритании решение о внесении в санкционный список 386 депутатов Госдумы Федерального собрания РФ.

Указанные лица, которым отныне закрыт въезд в РФ, принимали наиболее активное участие в учреждении антироссийских санкционных инструментов Лондона, способствуют безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании, подчеркнул МИД.

«Враждебная риторика и надуманные обвинения, звучащие из уст британских парламентариев, не только потворствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию, но и используются противниками взаимоуважительного диалога с Россией для подрыва фундамента двустороннего сотрудничества», — говорится в заявлении МИД РФ.

11 марта МИД Великобритании ввело санкции в отношении 386 депутатов Госдумы за признание Донецкой и Луганской Народных Республик. Политикам запретили въезд на территорию королевства, их банковские счета в случае обнаружения заморозят и запретят ведение бизнеса в Великобритании.

13 апреля Великобритания обновила санкционный список, в который в общей сложности внесла еще 206 физических и юридических лиц из России, Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины и из Узбекистана.

26 апреля Великобритания вновь расширила санкционный список, добавив в него более 20 россиян и ряд предприятий. Известно, что всего в британском санкционном списке по России числится более 1,3 тыс. физических и юридических лиц.

В этом же месяце Россия ввела ответные персональные санкции в отношении руководства Великобритании. В частности, будет закрыт въезд в страну для премьер-министра Бориса Джонсона, а также для главы МИДа Элизабет Трасс и министра обороны королевства Бена Уоллеса.

Запад начал ужесточать санкции против России, после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Началу спецоперации предшествовали: обострение ситуации в Донбассе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск, обращение руководства ДНР и ЛНР к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

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