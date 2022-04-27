Расчеты ПВО перехватили украинский беспилотник над Курской областью

Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 27 апреля перехватили в небе над Курской областью украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил в среду губернатор региона Роман Старовойт.

«Расчеты нашего ПВО не подвели, отреагировали быстро и эффективно. Никто не пострадал, разрушений нет. Военные, спецслужбы и региональная администрация полностью контролируют ситуацию», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, разрушений и пострадавших нет.

Также губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в среду утром был уничтожен разведывательный беспилотник в небе рядом с Воронежем.

Он отметил, что это малогабаритный аппарат, который был обнаружен и сбит системой ПВО. По его словам, жизни жителей ничего не угрожает.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил задокументировать факты противоправных действий ВСУ на территории Курской и Воронежской областей.