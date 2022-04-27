Российские пользователи Apple потребовали компенсацию за остановку Apple Pay

Владельцы гаджетов от Apple потребовали компенсаций за неработающее в России приложение ApplePay, с коллективным иском они обратились в суд. Об этом 27 апреля сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на копию иска и организацию, представляющую истцов.

Всего в судебную инстанцию обратились 20 человек, документы поданы в Пресненский суд Москвы.

Как следует из исковых требований, истцы покупали устройства iPhone, Apple Watch и Mac с исправно работающим сервисом. Они считают лишение их возможности использовать программное обеспечение неправомерным.

В юридической компании DestraLegal.ru, представляющей интересы истцов, считают, что отключение функции бесконтактной оплаты «является недостатком в силу закона о защите прав потребителей». Заявители просят компенсировать моральный вред в размере 10 тыс. рублей на каждого и также соразмерно уменьшить стоимость товаров.

Эту величину установит судебная экспертиза.

7 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин предложил создать альтернативу платформам Аpp Store и Google Play, которая в случае необходимости заменит американские магазины мобильных приложений.

24 марта пользователи потеряли возможность загружать новые карты «Мир» в Apple Pay. Ранее загруженные в электронный кошелек карты тоже прекратили работу.

25 марта Apple сообщила Национальной системе платежных карт Банка России, что приостанавливает поддержку карт «Мир» в сервисе Apple Pay.

В тот же день главный редактор портала iPhones.ru Никита Горяинов сказал, что сейчас владельцам iPhone доступны два способа оплаты приложений — пополнение со счета мобильного телефона и пополнение баланса счета Apple через коды российских подарочных карт iTunes/App Store.

6 марта Центральный банк России сообщил, что сервисы Apple Pay и Google Pay для карт платежных систем Mastercard и Visa станут недоступны в России. Это стало следствием антироссийских санкций стран Запада, введенных после начала Россией спецоперации по защите жителей Донбасса.