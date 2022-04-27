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«Роскосмос» произведет 46 боевых комплексов «Сармат»

Рогозин: «Роскосмос» построит 46 боевых комплексов «Сармат»
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Российская госкорпорация «Роскосмос» произведет 46 боевых комплексов стратегического назначения «Сармат». Об этом 27 апреля сообщил генеральный директор компании Дмитрий Рогозин.

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«Всего у нас будет 46 боевых комплексов стратегического назначения «Сармат», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

25 апреля он рассказал, что «Роскосмос» завершает подготовку к серийному производству межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» и готовится провести летные испытания.

20 апреля Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». Старт стал первым в череде программы государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

В тот же день президент России Владимир Путин отметил, что аналогов «Сармата» не существует. Этот комплекс способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны. По словам главы государства, данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ.

2 сентября Рогозин назвал межконтинентальную ракету «Сармат» будущей основой российского ядерного щита на 30–40 лет. Тогда он отметил, что система преодолевает любую систему противоракетной обороны.

Ракетный комплекс разработан в Государственном ракетном центре имени Макеева. Серийное производство осуществляется на Красноярском машиностроительном заводе. Первые образцы «Сармата» начнут поступать в 62-ю ракетную дивизию в Ужуре Красноярского края в 2022 году и в 13-ю ракетную дивизию в Ясном (Оренбургская область).

Ракета «Сармат» благодаря своим характеристикам способна преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны, являясь вооружением с наибольшей в мире дальностью поражения целей.

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