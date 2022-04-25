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Рогозин анонсировал следующие летные испытания ракеты «Сармат»

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«Роскосмос» завершает подготовку к серийному производству межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» и готовится провести летные испытания, сообщил 25 апреля глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

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Сроки следующих летных испытаний ракетного комплекса будут определены в ближайшие дни.

«Предприятия «Роскосмоса» приступили к подготовке следующих летно-конструкторских испытания МБР «Сармат» стратегического назначения. Их сроки будут определены на этой неделе», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

20 апреля Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». Этот пуск стал первым в череде программы государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

В тот же день президент России Владимир Путин отметил, что аналогов «Сармата» не существует. Этот комплекс способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны. По словам главы государства, данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ.

Ракета уникальна тем, что она может разгоняться до нескольких скоростей звука и может пойти по изменяющейся траектории. За счет этого она может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами противоракетной обороны (ПРО).

Как рассказал «Известиям» 24 апреля генерал-майор авиации, Герой России, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой, от этой ракеты нет противоядия со стороны Запада. Он также отметил, что несмотря на санкции, РФ показала, что может делать уникальные вещи, разработанные на базе отечественных деталей.

Ракетный комплекс разработан в Государственном ракетном центре имени Макеева. Серийное производство осуществляется на Красноярском машиностроительном заводе. Первые образцы «Сармата» начнут поступать в 62-ю ракетную дивизию в Ужуре Красноярского края в 2022 году и в 13-ю ракетную дивизию в Ясном (Оренбургская область).

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