В Белгороде задержали двух диверсантов

Силовики задержали в Белгороде двух россиян, готовивших диверсию на объекте транспортной инфраструктуры, сообщает 27 апреля Центр общественных связей ФСБ.

«ФСБ РФ в Белгороде при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры Белгородской области задержаны двое граждан России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные являются сторонниками украинского нацизма. Установлено, что указанные лица направляли на украинский сайт «Миротворец» сведения о военнослужащих ВС РФ, принимавших участие в специальной военной операции.

В настоящее время подозреваемые дают признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ («Приготовление к диверсии»).

Сайт «Миротворец» создан в августе 2014 года при поддержке властей Украины. Ресурс известен скандальными публикациями, в которых обнародуются данные оппозиционных политиков, журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и других «изменников родины». Генпрокуратура РФ отмечала, что экстремистский сайт необходим для большего эффекта при проведении «зачисток» в стране.

Ранее, 22 апреля, в ФСБ сообщили, что на подконтрольной российской армии территории задержаны украинские диверсанты, готовившие по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) теракт против гуманитарного конвоя с использованием заминированного автомобиля. В их отношении возбуждено уголовное дело о приготовлении к акту международного терроризма. По признанию одного из диверсантов, взрыв готовился на расстоянии 5 м от проезжающей российской техники.