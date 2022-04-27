Канадский ученый признал путешествия во времени возможными

Путешествия во времени могут быть возможны, но только в том случае, если человек перемещается в параллельные временные линии. К такому выводу пришел физик Барак Шошани (Barak Shoshany) из Института теоретической физики в Ватерлоо (Канада). Его работа была опубликована в журнале SciPost Physics Lecture Notes.

По словам исследователя, возможность путешествий во времени сталкивается с двумя основными проблемами. В своей работе он попытался их опровергнуть.

В первую очередь, физики предполагают, что для машины времени требуется материя с отрицательной энергией, которая, как следует из квантовой механики, может быть создана только в очень малых количествах.

В то же время, говорит ученый, нет доказательств, что эту материю нельзя получить в количествах, необходимых для путешествий во времени, или без нее нельзя обойтись.

Вторая проблема связана с парадоксами. В частности, в теорию перемещения во времени вмешивается парадокс непротиворечивости, когда происходит определенное событие, изменяющее прошлое, но само изменение, в свою очередь, предотвращает событие.

Однако парадоксы нельзя создать, поскольку это лишь теоретическое понятие, указывающее на несостоятельность теории, а не событие, которое может произойти на самом деле, говорится в статье.

Одной из попыток устранить парадоксы является принцип самосогласованности, предложенный космологом Игорем Новиковым, который утверждает, что путешествие в прошлое возможно, однако изменить его нельзя.

В то же время Шошани продемонстрировал, что существуют парадоксы, неразрешимые с точки зрения принципа Новикова, однако их можно разрешить, если допустить существование множества параллельных временных линий. Так, согласно его представлениям, путешественник во времени попадает в прошлое, но в другой временной линии, где он может совершать действия, не влияющие на события в изначальной временной линии.

Хотя гипотеза существования множества миров существует в рамках интерпретации квантовой механики Эверетта,

В настоящее время Шошани и его студенты еще работают над теорией путешествий во времени, полностью совместимой с общей теорией относительности.

В 2018 году сообщалось, что путешественники во времени смогут посетить церемонию прощания с ученым Стивеном Хокингом. На просьбу журналистов прокомментировать странную заявку на траурное мероприятие, которое уже состоялось в Кембриджском университете, представитель Фонда Стивена Хокинга отметил, что невозможность путешествия во времени еще никем не доказана.

В 2009 знаменитый ученый из Великобритании организовал вечеринку для путешественников во времени. Веселиться ему пришлось в одиночестве: анонс мероприятия был опубликован уже после вечеринки, чтобы ее не смогли посетить обманщики.