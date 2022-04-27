Завершено возведение российской части ж/д моста между Россией и Китаем

Строители завершили возведение российской части первого железнодорожного моста через реку Амур между Россией и Китаем в районе села Нижнеленинское в Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом 27 апреля сообщил корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

На торжественную церемонию завершения строительства прибыл вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он поблагодарил строителей за работу и вручил им госнаграды.

«Масштабы инфраструктурного сооружения соответствуют его значению для развития российско-китайского экономического сотрудничества, особенно в ситуации новых вызовов со стороны недружественных стран», — отметил представитель президента РФ.

Трутнев добавил, что теперь страна ждет, когда китайские партнеры объявят об открытии своей части переезда.

По словам министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, мост, связавший Россию и Китай, изменит экономику всего региона, даст новый, дополнительный импульс развитию российско-китайского сотрудничества.

Мостовой переход Нижнеленинское — Тунцзян через реку Амур стал первым железнодорожным мостом между Россией и Китаем. Проект реализован в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР на средства Фонда развития Дальнего Востока (теперь ВЭБ.ДВ) и Российско-китайского инвестиционного фонда.

Длина моста составляет более 2,2 км, 309 метров из них приходится на российскую сторону. Протяженность подхода от станции Ленинск-2 до моста – 4,96 километра.

Изначально запуск движения по мосту планировался в августе прошлого года, но из-за несвоевременной реконструкции инфраструктуры станции Ленинск и Ленинск-2 неоднократно переносился.

3 февраля губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн сообщил, что первые поезда по трансграничному мосту из ЕАО в КНР пустят в августе. По словам главы автономии, самая большая ценность этого перехода — в возможности создания промышленных парков у примостовой территории и локализации продукции на территории России. В этом случае удастся получить добавленную стоимость, а у инвестиций будут перспективы.

В конце марта 2019 года сообщалось о том, что строители завершили соединение двух частей российско-китайского моста через Амур.