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Первые поезда по трансграничному мосту из ЕАО в КНР пустят в августе

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В августе 2021 года по мосту Нижнеленинское – Тунцзян через реку Амур должны проследовать первые грузовые составы. О перспективах развития трансграничного железнодорожного перехода рассказал губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.

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При этом он подчеркнул, что полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поддержал инициативу о строительстве не только грузового, но и пассажирского терминала.

По словам главы автономии, которые приводит ИА EAOMedia, самая большая ценность этого перехода – в возможности создания промышленных парков у примостовой территории и локализации продукции на территории России. В этом случае удастся получить добавленную стоимость, а у инвестиций будут перспективы. Полученные средства можно будет направить на развитие социальной сферы или спорта.

Руководство РЖД подключилось к реализации проекта. В 2022 году планируется завершить работы по созданию инфраструктуры, которая прилегает к мостовому переходу. В нее включат как логистическую, так и промышленную части.

Мост между ЕАО и Китаем является первым в истории российско-китайским железнодорожным переходом через Амур. На 25% строительство объекта финансирует Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, на 75% — Российский фонд прямых инвестиций. Его стоимость оценивалась в 9 млрд рублей.

В конце марта 2019 года сообщалось о том, что строители завершили соединение двух частей российско-китайского моста через Амур.

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