Сотрудники музея в Мариуполе спасли картины Айвазовского при атаке ВСУ

Оригинальные картины художников Ивана Айвазовского и Архипа Куинджи уцелели после обстрела украинскими бойцами района краеведческого музея Мариуполя, сотрудники музея смогли спрятать экспонаты от националистов. Об этом рассказала телеканалу «Известия» директор музея Наталья Капустникова.

«Заведующая музеем не успела перенести в основное здание и положила картины в тайничок. Я знала, где он. Когда закончились боевые действия, мы пошли и посмотрели, где это всё находится. Вынесли, чтобы не растащили дальше. Как смогли, так всё и вывозили», — сказала она.

Капустникова отметила, что националисты сожгли почти 95% экспонатов музея. При этом удалось сохранить работы Куинджи, в числе которых полотно «Красный закат», созданное в начале XX века.

«Мариуполь — это родина художника Куинджи. Эта работа, как и остальные оригиналы, была представлена в постоянной экспозиции филиала Мариупольского краеведческого музея. Она демонстрирует любовь Куинджи к птицам. Этот портрет — одна из последних работ, которая была написана Козяковым при жизни Куинджи в 1910 году», — рассказала директор музея.

Сотрудники учреждения эвакуируют все уцелевшие экспонаты из здания Краеведческого музея.

16 апреля стало известно, что бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули свои позиции в здании краеведческого музея неподалеку от завода «Азовсталь» в Мариуполе. В музее была оборудована одна из точек размещения боевых позиций украинскими войсками. В настоящее время здание повреждено в результате боев и пожара.

В середине февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и Луганской Народной республики организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

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