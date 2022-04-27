Эксперты не нашли в резолюции о праве вето способа оказать давление на РФ

Эксперты прокомментировали «Известиям» принятую 26 апреля резолюцию о праве вето. Специалисты подчеркнули, что она вряд ли коррелируется с призывами лишить РФ права на этот механизм.

Члены Генассамблеи ООН без голосования (традиционное голосование не проводилось, так как никто не выступил против) одобрили резолюцию о праве вето. Документ состоит из пяти пунктов, его суть сводится к следующему: если кто-то из постоянных членов (ПЧ) Совбеза (Британия, Китай, Россия, США, Франция) воспользуется этим правом и заблокирует какое-либо решение СБ, председатель Генассамблеи в течение 10 дней должен созвать заседание, чтобы обсудить вопрос, по которому применили вето.

«Резолюция не затрагивает процедуры голосования, предусмотренные Уставом ООН, — в частности, возможность любого постоянного члена СБ блокировать решения Совета. Вместо этого он дает членам Генеральной Ассамблеи возможность высказывать свое мнение по вопросам, на которые было наложено вето», — пояснили в постпредстве Лихтенштейна при ООН, отметив, что такой механизм касается блокировки решений любым ПЧ.

Как рассказал «Известиям» постпред Хорватии при организации Иван Симонович, эта инициатива начала развиваться еще около двух лет назад, а конфликт на Украине и блокировка решений Совбеза лишь обеспечили этой идее поддержку.

По мнению Загреба, возможность обсуждать заветированные в СБ вопросы «повышает прозрачность и подотчетность работы Совета и заставляет его постоянных членов вести себя ответственно». При этом принятый ГА документ, как и все одобренные этим органом резолюции, будет не юридически обязывающим, но политическим.

«Только резолюции Совета Безопасности, принятые в соответствии с главой VII, и решения Международного Суда имеют обязательную юридическую силу», — отметил дипломат.

Резолюции Генассамблеи не имеют обязательной силы, в отличие от решений СБ. Но поскольку данный документ касается методов работы Генассамблеи, то, скорее всего, он будет применяться, сказал «Известиям» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Что касается призывов лишить Россию права вето, то сделать это невозможно: оно прописано в Уставе ООН, который ратифицировали все страны, а потому столь кардинальное изменение возможно лишь при изменении Устава», — подчеркнул он.

Невозможно представить себе сценарий, при котором краеугольные камни работы ООН и ее Совбеза подверглись бы ревизии — это грозит обрушением всей архитектуры ООН, и все это прекрасно понимают, резюмировал дипломат.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Резолюционная обстановка: на чем сошлись и о чем поспорили Путин и генсек ООН