В России могут отсрочить сокращение парниковых выбросов

Реализация стратегии по сокращению выбросов парниковых газов может быть отложена на неопределенный срок, выяснили «Известия».

В Минэнерго изучают возможность пересмотра параметров их снижения на фоне санкционной политики Запада, говорится в протоколе совещания рабочей группы по экологической политике от 30 марта, который есть у «Известий».

Бизнес заявляет, что задачи стратегии могут быть невыполнимы на фоне роста издержек компаний и сложностей с доступом к зарубежным технологиям. Ряд игроков уже попросили у ведомства смягчения контроля за выбросами. Так, «Лукойл» предложил отменить их обязательную верификацию.

Однако экологи против такого решения: страна может выполнить запланированные задачи, а пересмотр поставленных ранее задач может негативно повлиять на качество жизни россиян и демотивировать бизнес.

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Терпят отлагательств: в России хотят отсрочить сокращение парниковых выбросов