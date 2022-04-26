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В «Магните», «Дикси» и «Мегамарте» ряд продуктов продается с нулевыми наценками

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Сети «Магнит», «Дикси» и «Мегамарт» сохранили нулевые торговые наценки на ряд социально значимых продуктов. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которое поступило в редакцию «Известий» во вторник, 26 апреля.

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«Это стало возможным благодаря предписанию службы, которое было выдано при согласовании сделки между торговыми сетями», — отмечается в сообщении.

В июле 2021 года ФАС России удовлетворила ходатайство АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») о покупке «Дикси» и магазинов «Мегамарт» при условии полного исполнения предписания ведомства, предусматривающего ряд ограничений и требований. Так, организация обязана ежеквартально отчитываться о выполнении требований антимонопольщиков.

Согласно очередному полученному от АО «Тандер» отчету, в магазинах торговой сети добровольно соблюдены взятые обязательства по установлению нулевых наценок от цены покупки отдельных позиций ряда товаров первой цены. ФАС продолжит контролировать исполнение ритейлерами всех пунктов предписания.

В конце января этого года в ФАС сообщили «Известиям», что «Магнит», «Дикси» и «Мегамарт» сохранили нулевые торговые наценки на молоко, хлеб и мясо кур.

Ранее в январе «Магнит» и «Дикси», а также «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик» (Х5 Retail Group) предложили ограничить максимальный уровень наценок на продукты первой необходимости не более чем на 10% до конца 2022 года. «Бристоль» заявил о готовности снизить наценки на 10–15%. В ФАС заявляли, что рассматривают предложения.

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