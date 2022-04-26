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Половина россиян планируют увеличить посевные площади на даче

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В этом году 49% россиян собираются посадить больше культур, чем годом ранее. Однако 51% не будут увеличивать посевные площади. Об этом говорится в исследовании онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру в преддверии дачного сезона, результаты которого поступили в редакцию «Известий» во вторник, 26 апреля.

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Так, 44% респондентов будут выращивать больше картофеля, 39% — огурцов и столько же — томатов. Еще 28% посадят в этом году больше лука и чеснока, 26% — зелени и микрозелени, а 25% опрошенных видят необходимость в большем количестве капусты.

При этом 22% участников исследования планируют увеличить урожай ягод, а 17% — моркови, 15% — перца, а 14% — кабачков и баклажанов. Стоит отметить, что 9% россиян засеют участок кукурузой. Еще 8% хотят видеть у себя на даче груши, 6% — арбузы и дыни, а также яблони. По 5% респондентов посадят больше тыкв и сливы, 4% хотят в большем количестве выращивать экзотические фрукты.

В России спрос на семена в марте этого года вырос на 27% по сравнению с февралем. Тенденция характерна для всей страны: в Казани рост популярности семян составил 198%, в Омске — 112%, в Челябинске — 92%, в Ростове-на-Дону — 66%, в Санкт-Петербурге — 58%.

Закупки семян увеличили и жители Воронежа — на 55%, Екатеринбурга — на 38%, Самары — на 33% и Москвы — на 29%. Наиболее популярны семена лука, кабачков, огурцов, базилика, моркови, свеклы, укропа и кориандра.

На запуск дачного сезона 26% респондентов собираются потратить от 10 до 20 тыс. рублей, 24% россиян — до 10 тыс. рублей, а 21% от 20 до 30 тыс. рублей. Более 100 тыс. рублей готовятся потратить лишь 3% опрошенных.

Отмечается, что деньги в основном пойдут на покупку семян и грунта — так ответили 37% респондентов. 24% планируют купить садовый инструмент и инвентарь. 17% — обустроить на эти деньги участок, а 15% — приобрести товары для полива и орошения. 14% опрошенных купят товары для обработки почвы, 12% — дачные конструкции, а 9% — мебель для дачи.

Онлайн-гипермаркет провел опрос, в котором участвовали 1 602 респондента старше 18 лет из разных регионов России.

Ранее, 14 апреля, в сервисе «Яндекс.Маркет» сообщили, что 45% россиян готовы потратить на обустройство рабочего места на даче предстоящим летом (например, купить стол, лампу и кресло) до 5 тыс. рублей, 19% — до 10 тыс. рублей, а 9% — больше 20 тыс. рублей. Сервис опросил покупателей в возрасте 18–40 лет и выяснил, что 25% респондентов планируют работать на даче удаленно этим летом, еще 35% — периодически трудиться за городом в дистанционном режиме.

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