Россияне раскрыли сумму трат на рабочее место на даче

Примерно каждый второй россиянин — 45% — готов потратить на обустройство рабочего места на даче предстоящим летом (например, купить стол, лампу и кресло) до 5 тыс. рублей, 19% — до 10 тыс. рублей, а 9% — больше 20 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Яндекс.Маркет», которые поступили в редакцию «Известий» в четверг, 14 апреля.

Сервис опросил покупателей в возрасте 18–40 лет и выяснил, что 25% респондентов предстоящим летом собираются работать на даче удаленно, еще 35% будут время от времени трудиться за городом в дистанционном режиме.

Выяснилось, что 30% опрошенных планируют этим летом больше времени провести на даче, а 12% хотят прожить за городом несколько месяцев. На природе респонденты собираются не только работать удаленно, но и активно проводить свободное время: ухаживать за садом и огородом, готовить еду на мангале, заниматься спортом, сделать небольшой ремонт в доме, позаботиться об автомобиле — например, заменить резину и провести химчистку.

Так, 36% опрошенных уедут на дачу, чтобы больше быть на природе и меньше — в онлайне. Почти столько же — 30% — хотят совместить в загородной жизни интеллектуальный труд за компьютером и физическую работу по хозяйству, а 21% собирается сделать что-нибудь своими руками — например, садовую скамейку или кормушку для птиц.

В начале апреля руководитель отдела подбора и адаптации рекрутингового ресурса HeadHunter Олеся Плотникова сообщила, что в марте в России на 16% возросла доля открытых вакансий с частичной занятостью. Также она отметила рост предложений с нестандартным графиком работы — сменным, вахтовым, гибким и удаленным. Увеличилось количество вакансий в отдельно взятых отраслях, таких как сфера телекоммуникаций, финансовый сектор и розничная торговля.