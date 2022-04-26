Военный эксперт объяснил просьбы боевиков с «Азовстали» об эвакуации в Турцию

Военный эксперт Виктор Литовкин во вторник, 26 апреля, прокомментировал слова главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина о том, что боевики националистического формирования «Азов» (в России в отношении группировки возбуждены уголовные дела) с территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе не доверяют Киеву и просят эвакуировать их в Турцию.

По словам специалиста, Киев запрещает боевикам эвакуироваться оттуда, потому что «подразумевается команда «умереть и быть героями», чтобы Украина вся равнялась на них».

«Умирать они не хотят, потому что если они не выполнят приказы и вернутся на Украину, то они будут репрессированы — либо посадят их в тюрьму, либо понизят в звании, либо их стреляют, поэтому им выгодно в Турцию уехать, чтобы не попасть под репрессии — русские или украинские. Но сначала, чтобы поехать в Турцию, им надо выйти из катакомб и сдаться в плен, только там они могут торговаться о том, куда им поехать и на кого их обменяют», — пояснил он в беседе с «Известиями».

Пушилин сделал такое заявление ранее в этот день в эфире «Соловьев Live». По его словам, националисты выходят и на российских военных, и на военнослужащих ДНР и «пытаются торговаться, как им лучше сдаваться». Как он уточнил, в Турции украинские боевики хотят разоружиться.

Накануне в Минобороны России сообщили, что власти в Киеве сорвали гуманитарную операцию на предприятии «Азовсталь». Никто из находящихся на заводе снова не воспользовался открытым Россией в понедельник гуманитарным коридором.

На заводе «Азовсталь» продолжается противостояние российских военных и боевиков радикальной националистической группировки «Азов». Российские военные неоднократно предлагали «Азову» сложить оружие и открывали гуманитарные коридоры, но боевики отказываются прекращать сопротивление и угрожают расстрелом собственным соратникам, желающим прекратить сопротивление.

21 апреля президент РФ Владимир Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Свое решение глава государства обосновал необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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