Постпред РФ при ОЗХО заявил о наличии у Киева потенциала для создания химоружия

У Киева есть потенциал для разработки химического оружия, заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин 26 апреля на пресс-конференции.

По его словам, Украина может попробовать разыграть карту с провокациями такого рода. При этом он отметил, что Россия будет делать все возможное, чтобы предотвратить провокации с химоружием.

«Когда Украина присоединилась к химической конвенции, она не заявляла о наличии химического оружия на своей территории, но я думаю, что, так или иначе, украинцы эту карту будут разыгрывать, я уже говорил о поползновениях в том, что касается химических провокаций в адрес нашей страны», — сказал Шульгин.

Шульгин уточнил, что «украинцы уже угрожали воссоздать ядерной оружие», напомнив заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном выходе страны из Будапештского соглашения.

«Если они думали воссоздать ядерное оружие, то почему бы не воссоздать химическое оружие? Потенциал у них с прошлых лет сохранился. Будем внимательно следить за этим сюжетом», — добавил он.

Ранее, 23 апреля, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовятся провокации с химическими веществами в районе одесского порта Южный. Он уточнил, что целью является дискредитация Вооруженных сил (ВС) РФ — планируется обвинить российских военных в нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Он рассказал, что для этого еще 18 апреля из Одессы на территорию предприятия ВСУ транспортировали цистерну с 10 т аммиака.

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