Прямой эфир
Мир
Высокоточные ракеты ВКС за ночь поразили четыре военных объекта Украины
Мир
Китай не хочет третьей мировой войны и ждет мирного урегулирования конфликтов
Мир
Захарова предупредила Варшаву об ответе на захват дипсобственности РФ
Экономика
Курс евро упал ниже 76 рублей впервые с марта 2020 года
Общество
Кабмин активизирует работу по созданию Фонда пенсионного и социального страхования
Туризм
Туроператоры стран Балтии потребовали не заселять их туристов в отели с россиянами
Общество
Москву к майским праздникам украсят 14 млн тюльпанов
Интернет
Основатель Twitter поддержал покупку компании Илоном Маском
Мир
В Великобритании заявили о возможности применить ядерное оружие для защиты
Мир
Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на КНДР силу
Общество
Учет и маркировку домашних животных в РФ предложили сделать добровольной
Сюжет:

Постпред РФ при ОЗХО заявил о наличии у Киева потенциала для создания химоружия

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У Киева есть потенциал для разработки химического оружия, заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин 26 апреля на пресс-конференции.

Цельная практичность: ВС РФ выводят из строя транспортную инфраструктуру Украины
При этом российские военные пока не разрушают железнодорожные мосты

По его словам, Украина может попробовать разыграть карту с провокациями такого рода. При этом он отметил, что Россия будет делать все возможное, чтобы предотвратить провокации с химоружием.

«Когда Украина присоединилась к химической конвенции, она не заявляла о наличии химического оружия на своей территории, но я думаю, что, так или иначе, украинцы эту карту будут разыгрывать, я уже говорил о поползновениях в том, что касается химических провокаций в адрес нашей страны», — сказал Шульгин.

Шульгин уточнил, что «украинцы уже угрожали воссоздать ядерной оружие», напомнив заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном выходе страны из Будапештского соглашения.

«Если они думали воссоздать ядерное оружие, то почему бы не воссоздать химическое оружие? Потенциал у них с прошлых лет сохранился. Будем внимательно следить за этим сюжетом», — добавил он.

Ранее, 23 апреля, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовятся провокации с химическими веществами в районе одесского порта Южный. Он уточнил, что целью является дискредитация Вооруженных сил (ВС) РФ — планируется обвинить российских военных в нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Он рассказал, что для этого еще 18 апреля из Одессы на территорию предприятия ВСУ транспортировали цистерну с 10 т аммиака.

Новость дополняется

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022