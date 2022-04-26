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Приморских врачей осудят за смерть пациентки из-за неверного лечения

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В Приморье два врача-терапевта предстанут перед судом по обвинению в смерти пациентки с заболеванием сердечно-сосудистой системы из-за неправильного лечения. Об этом сообщатся 26 апреля на сайте прокуратуры региона.

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«По версии следствия, в январе 2018 года фигуранты выставили неверный диагноз 45-летней пациентке, имеющей заболевание сердечно-сосудистой системы. Ненадлежащая диагностика и лечение заболевания, а также непринятие мер к транспортировке женщины в специализированное лечебное учреждение повлекли наступление смерти», — говорится в сообщении.

В отношении врачей КГБУЗ «Черниговская центральная районная больница» возбуждено уголовное дело по статье п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека»).

Заместитель прокурора Приморского края утвердил обвинительное заключение по этому делу.

Вскоре уголовное дело будет направлено в Черниговский районный суд для рассмотрения по существу.

11 апреля в Красноярском крае возбудили уголовное дело после гибели девятилетнего мальчика в больнице города Минусинск. Отмечается, что врачи дважды ставили ребенку неверный диагноз. Смерть мальчика наступила в результате менингита, добавили в региональном СК, ссылаясь на предварительные данные судебно-медицинской экспертизы.

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