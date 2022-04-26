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Юрист объяснила порядок оплаты работы в майские праздники

Юрист Нечаева: за работу в праздники положена не менее чем двойная оплата либо отгул
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Юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала 26 апреля, на что могут претендовать сотрудники, которых привлекут к работе в выходные и праздничные дни.

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Как уточнила эксперт, россияне, работающие по пятидневке, будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая, а затем с 7 мая по 10 мая. Те, кто работает шестидневную рабочую неделю, отдохнут с 1 мая по 2 мая и с 8 мая по 10 мая.

Работающие по сменному графику отдохнут в рабочие дни как все, но выходные дни у них устанавливаются в соответствии с графиком, рассказала специалист.

«Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни должно быть оплачено не менее чем в двойном размере за часы, фактически отработанные в этот день, либо предоставляется другой день отдыха», — сказала Нечаева «РИА Новости».

При этом, подчеркнула эксперт, привлечь сотрудника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни можно с письменного согласия. Причиной для работы в праздники может служить требование выполнить работу, от которой зависит функционирование организации или ее подразделений.

Привлечение к работе без согласия возможно в самом крайнем случае, например, при катастрофе, аварии, несчастном случае. Полный перечень ситуаций закреплен в Трудовом кодексе, уточнила Нечаева.

Особенности привлечения в выходные и нерабочие дни также могут быть установлены и коллективным договором. В ряде случаев при наличии профсоюза привлечение работников в нерабочие дни нужно будет согласовать и с ним. Запрещено привлекать к работе в выходные дни и праздничные беременных и лиц до 18 лет, продолжила эксперт.

«Таким образом, если человек трудится по стандартному пятидневному графику, но вынужден выйти на работу в период с 30 апреля по 3 мая и/или с 7 по 10 мая, то он должен либо получить за фактически отработанные часы оплату как минимум в двойном размере, либо получить отгулы», — подытожила она.

Ранее, 23 апреля, аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали «Известиям» о самых популярных направлениях на майские праздники. В период с 1 по 15 мая топ самых популярных внутренних авианаправлений возглавляет Москва с долей бронирований 24,5%. Следом идут Санкт-Петербург (14,5%) и Сочи (8,6%). Также в список вошли Калининград (4,5%), Минеральные Воды (3,7%), Казань (3,2%), Махачкала (2,9%) Екатеринбург (2,5%), Уфа (2,1%) и Сургут (1,7%). Среди зарубежных городов в топе Стамбул (15,2%), Ереван (12%) Анталья (6,9%), Бишкек (5%) и Тель-Авив (4,1%).

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