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В Роскачестве назвали бренды некачественного сливочного масла

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У шести брендов сливочного масла были обнаружены нарушения, сообщил в интервью «Известиям» глава Роскачества Максим Протасов.

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Для анализа специалисты взяли 20 лидеров соответствующего сегмента рынка, в том числе собственные торговые марки сетей. Оказалось, что около 30% этих марок содержит не животные, а растительные жиры — то есть пальмовое масло.

В перечень некачественных брендов вошли «Деревенская буренка», «Солнечная долина», «Молочная мозаика» (ООО «Лав Продукт», Московская область), «Вологодские традиции» и «Славянское» (ООО «Курский сыродельный завод», Курская область), а также «Волжаночка» (АО «Молсыркомбинат-Волжский», Волгоградская область).

«Производители, которых мы тоже собирали, утверждают, что их к фальсификату принуждают торговые сети, требуя снижения цен поставки масла. Но очевидно, что можно не принуждаться», — сказал Протасов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Вне зависимости от происходящего качество товаров ухудшаться не должно»

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