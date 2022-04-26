В «Et Cetera» открылась выставка к 80-летию худрука театра Калягина

К юбилею председателя Союза театральных деятелей России Александра Калягина в возглавляемом им Московском театре «Et Cetera», 25 апреля открыли выставку «Путешествие в Калягинск».

Масштабная экспозиция заняла шесть этажей здания театра. На них разместили 250 архивных фото, костюмы и реквизит спектаклей с участием народного артиста, размещенных на тематических улочках этого импровизированного города.

Поклонники начинают путь с улицы Детства, где разместили уникальные детские фото из личного архива юбиляра. Снимки, на которых Саша Калягин под новогодней елкой или в окружении семьи, снимки родителей. Некоторые из них хранят трагическую историю.

«В этой комнате Детства немного грустно. Есть фото Александра Александровича со своей первой женой Татьяной и их дочкой Ксюшей. А рядом снимок его мамы Юлии Мироновны. Эти любимые женщины ушли за один год, и Александр Калягин остался один с трехлетней дочкой на руках», — рассказывает куратор выставки Алексей Никольский.

Потом был второй брак с актрисой Малого театра Евгенией Глушенко, в нем родился сын Денис, продолжил Никольский.

Творческие победы и поиски разместили на Ермоловской улице, в Таганском тупике, проезде Художественного театра, Мосфильмовской улице, в Сквере ТВ, на площади «Et Cetera».

Сам юбиляр не решился посетить торжественное открытие. Как сказал куратор выставки Татьяна Никольская, народный артист скромен, и считает неприличным присутствовать на выставке, посвященной ему. Но, по ее словам, Калягин экспозицию осмотрел, и она ему понравилась.

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