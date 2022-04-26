Власти поручили устранить проблемы с контейнерами

На прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов провел совещание с бизнесом относительно логистических проблем на отечественном рынке. В частности, обсуждался возможный дефицит контейнеров для экспортных и импортных морских перевозок потребительских товаров. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к правительству.

Он заметил, что возможное ухудшение ситуации может привести к сбоям и задержкам поставок. Поэтому Белоусов поручил профильным ведомствам рассчитать необходимое рынку количество контейнеров, а также предложить, где найти дополнительные объемы при их возможном дефиците, сообщил источник.

По его словам, это могут быть регуляторные механизмы и стимулирование отечественных производителей.

Собеседник издания добавил: на правительственном совещании бизнес просил не вводить зеркальный запрет на заход европейских судов в порты РФ.

Ранее ЕС ограничил прием отечественных кораблей. Эта позиция была поддержана, уточнил источник, который присутствовал на совещании. Такое решение позволит не создавать дополнительные барьеры для перемещения грузов, добавил он.

В аппарате Белоусова «Известиям» подтвердили, что совещание по поводу логистических проблем было. «Известия» направили запрос в пресс-службу правительства.

До введения санкций против РФ на отечественном рынке находилось 1,5 млн контейнеров в 20-футовом эквиваленте, или ДФЭ. Это условная единица, соответствующая объему 6 × 2,4 × 2,4 м. Эти 1,5 млн ДФЭ обслуживали поток импорта и экспорта, который был актуален до 24 февраля, отметил в беседе с «Известиями» источник в одной из крупных логистических компаний.

Он знаком с обсуждением проблемы на совещании в правительстве. Около 50% контейнеров, то есть порядка 700 тыс. ДФЭ, принадлежали иностранным морским. В марте они начали объявлять о приостановке работы в России, напомнил собеседник.

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Логистические выводы: проблемой нехватки контейнеров занялись власти