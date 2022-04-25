Волонтеры и коммунальщики приступили к расчистке улиц Мариуполя. 25 апреля работы велись на одной из главных улиц города — проспекте Мира.

Как рассказал корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин, на дорогах валяются ветки деревьев, осколки стекол и провода троллейбусных линий.

«И так, в принципе, каждый день. Вчера убирали ту сторону [улицы], сегодня эту. Очень много повреждено, обрушено, обломано, оторвано. Сейчас наводим порядок», — рассказал один из местных жителей.

Накануне корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин рассказал об обстановке в городе. По его словам, по заводу «Азовсталь» по-прежнему работает российская авиация — бомбят украинских боевиков, засевших там. Однако покою мирных жителей радикалы уже не мешают, так как на территории завода они надежно заблокированы. На улицах Мариуполя с каждым днем становится всё больше людей. Людям выдают комплект продуктов от российского МЧС. Хлеб и воду также привозят каждый день.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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