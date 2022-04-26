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Эксперт назвал заливы основной причиной повреждения жилья в России

Эксперт Тырин: заливы являются основной причиной повреждения жилья в России
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Имущество россиян чаще всего подвержено заливам, сообщил «Известиям» директор проектов дочерней компании Сбера «СберСтрахования» Никита Тырин.

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«Заливы были, есть и остаются главной причиной повреждения жилья россиян. По данным «СберСтрахования», по данному риску в 2021 году пострадало 65% застрахованных квартир, в 2022-м — 74%», — рассказал он.

Причина возникновения протечки могут быть разнообразными: от соседей, забывших закрыть кран после мытья посуды, до прорыва трубы в межэтажном перекрытии. Согласно статистике «СберСтрахования», самыми частыми причинами заливов домов и квартир в 2021 стали проникновение влаги из соседних помещений (37%), аварии инженерных систем (15%) и протекание кровли (9%).

Тырин отметил, что люди, застраховавшие квартиры, примерно на 50% чаще обращаются за возмещениями в теплое время года, весной и летом. Наиболее высока вероятность затопления в старых домах и новостройках, при ремонте у соседей, в начале отопительного сезона, в квартире на последнем этаже. Чаще всего при таком типе аварий в квартирах страдают потолки, стены и бытовая техника.

«Важно, что в случае залива из пустой квартиры у инженерных служб не сразу получается попасть в жилище и устранить последствия. Так, например, неисправность труб после замены может привести к заливу, и тогда вас могут ждать неприятные траты на восстановление жилья как своего, так и соседей. На такой случай можно застраховать гражданскую ответственность: страховая компания оплатит ремонт и соседям», — уточнил эксперт.

По данным специалиста, возместить ущерб от потопа из соседней квартиры и устранить последствия можно и самостоятельно. Минимум в 45 тыс. рублей обойдется ремонт, если залив был небольшой, пострадали только стены и потолок на кухне, в ванной и/или комнате. Однако счет будет больше 100 тыс. рублей, если пострадали натяжной потолок, обои, бытовая техника. До 250 тыс. рублей бюджет ремонта доходит, например, если пострадала дизайнерская отделка на кухне.

19 апреля аналитики НП «ЖКХ Контроль» рассказали, что первые три места в рейтинге жалоб в сфере ЖКХ за I квартал заняли неудовлетворительное состояние, содержание и текущий ремонт домов, начисление платы за ЖКУ, а также управление многоквартирным домом. На эти проблемы приходится практически половина (45%) обращений граждан.

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