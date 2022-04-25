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Дело возбудили после стрельбы в липецком автобусе

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В Липецке возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» по факту стрельбы в пассажирском автобусе. Сотрудники полиции устанавливают всех участников конфликта, ищут свидетелей, выясняют обстоятельства происшествия.

Lipetskmedia пишет, что 17 апреля в автобусе маршрута № 40 в районе НЛМК между пассажирами произошла ссора. Молодой человек выстрелил в шею 45-летнего мужчины из газового пистолета.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области пять человек пострадали от отравления угарным газом. Жильцы, в том числе дети, пожаловались на ухудшение самочувствия. Медики оказали помощь пострадавшим, госпитализация не потребовалась.

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