Дело возбудили после стрельбы в липецком автобусе

В Липецке возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» по факту стрельбы в пассажирском автобусе. Сотрудники полиции устанавливают всех участников конфликта, ищут свидетелей, выясняют обстоятельства происшествия.

Lipetskmedia пишет, что 17 апреля в автобусе маршрута № 40 в районе НЛМК между пассажирами произошла ссора. Молодой человек выстрелил в шею 45-летнего мужчины из газового пистолета.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области пять человек пострадали от отравления угарным газом. Жильцы, в том числе дети, пожаловались на ухудшение самочувствия. Медики оказали помощь пострадавшим, госпитализация не потребовалась.