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Пять человек отравились угарным газом в доме в Липецкой области

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Пять человек пострадали от отравления угарным газом в Липецкой области. Специалисты газовой службы разбираются в причинах произошедшего.

Инцидент произошел днем в селе Поповка Елецкого района. Пять жильцов, в том числе дети, пожаловались на ухудшение самочувствия. Медики оказали помощь пострадавшим, госпитализация не потребовалась. Об этом пишет LipetskMedia.

Сотрудники газовой службы сообщили, что обслуживание оборудования в доме проводилось 16 февраля 2022 года, на тот момент оборудование было в полном порядке. Сейчас газ в доме отключен, проводится проверка.

Вечером 9 апреля в Тамбовской области угарным газом отравилась целая семья. Погибли 11-месячный и девятилетний мальчики, а их дедушка, мама, дядя и 11-летний брат были доставлены в реанимационное отделение больницы. Позже в медицинским учреждении скончались дедушка и дядя. Установлено, что жилой дом отапливался печью, все дымоходы были закрыты. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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