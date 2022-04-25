Победители первенства и Кубка России по бодибилдингу из Томска попали в сборную

Пятеро жителей Томска стали призерами Кубка России по бодибилдингу, прошедшего в минувшие выходные в Челябинске. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в РИА «Томск» со ссылкой на областную администрацию.

«В минувшие выходные в Челябинске прошли первенство и Кубок России по бодибилдингу. В соревнованиях приняли участие более 800 спортсменов из 52 регионов России. Томичи выиграли пять медалей и закрепились на 17-м месте рейтинга командного зачета регионов», — говорится в заявлении властей.

Так, бронзу получил Алина Иванцова в номинации «Фитнес-бикини юниорки свыше 166 сантиметров (см)» и Алексей Бачурин в «Пляжном бодибилдинге дебют свыше 179 см». Серебряные медали завоевали Кристина Заря в категории «Фитнес-бикини дебют свыше 169 см», Мария Жданова в номинации «Фитнес-бикини до 162 см» и Юрий Борисевич «Мужской фитнес».

Все они вошли в сборную России на 2022/2023 год.