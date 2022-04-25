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«Алмаз-Антей» объявил о запуске ЗРК С-500 «Прометей» в серийное производство

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В России началось серийное производство новейшей системы противовоздушной обороны (ПВО) ПРО С-500 «Прометей». Об этом сообщил генеральный директор концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Ян Новиков в понедельник, 25 апреля.

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Как отметил глава концерна, серийное производство системы С-500 организовано с использованием последних достижений отечественной науки и техники.

«Боевые возможности этой системы существенно превосходят возможности ранее созданных зенитно-ракетных систем (ЗРС) и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). С-500 по силам стать основой системы воздушно-космической обороны (ВКО) России», — заявил Новиков в интервью журналу «Национальная оборона».

В российскую армию на вооружение С-500 поступят в сроки, определенные гособоронзаказом.

В январе сообщалось, что С-500 «Прометей» поступят в войска восточного округа до 2025 года. 29 декабря источник «Известий» сообщил о том, что первые несколько дивизионов новой ЗРС С-550 уже готовятся заступить на боевое дежурство. По данным собеседника издания, все боевые машины, а также вспомогательная техника для этих подразделений уже выпущена и передана личному составу.

До этого в декабре 2021 года также отмечалось, что ЗРС С-550 успешно прошла государственные испытания. Уточнялось, что с помощью ЗРС выстраивается глубокоэшелонированная система ПВО-ПРО России на основе зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», С-350, С-400, С-500 и С-550 в космосе.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») — это комплекс дальнего действия и высотного перехвата с высоким потенциалом противоракетной обороны, способный перехватывать баллистические ракеты. Система поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели и крылатые ракеты в радиусе около 600 км.

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