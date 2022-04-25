Шесть мостов затопило паводковыми водами в Нижегородской области

На территории Нижегородской области из-за поводка остаются затопленными шесть автомобильных мостов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Речь идет о переправах через реку Алатырь в селе Кочкурово Починковского района, через реку Кудьму в Кстовском районе и через реку Линда недалеко от деревни Остреево в городском округе Бор. Еще две переправы частично ушли под воду в поселке Керженец и одна в селе Яново Сергачского района, уточняет ИА «НьюсНН».

По данным МЧС, паводковыми водами также подтопило четыре придомовых территории в городе Урень, участки дорог в Воскресенском, Починковском и Уренском районах. Эвакуация жителей не требуется.

В пятницу, 22 апреля, сообщалось, что из-за весеннего паводка в Брянске могут ввести режим чрезвычайной ситуации. В городе зафиксировали подтопления 26 домов и 444 приусадебных участков.