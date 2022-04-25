Росгвардия уничтожила бронегруппу ВСУ в Харьковской области

Росгвардия уничтожила бронегруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая пыталась прорваться в населенный пункт в Харьковской области. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что колонна из восьми украинских танков при поддержке пехоты двигалась в направлении позиций росгвардейцев, прикрывавших въезд в населенный пункт.

«По выявленным целям приданной артиллерией Минобороны России по наводке военнослужащих и сотрудников Росгвардии был открыт огонь», — сказано в сообщении.

В результате обстрела украинские боевики понесли потери и разделились на две группы, одна из которых заняла позиции в заброшенном ангаре, другая — укрылась в лесном массиве. Росгвардейцы открыли огонь по противнику из минометов, спецназовцы Росгвардии вошли противнику во фланг.

Кроме того, сообщается, что огнем артиллерии уничтожено два танка, боевая машина пехоты (БМП) и около 20 военнослужащих противника. Огнем из противотанковой управляемой ракеты спецназовцы уничтожили два украинских бронетранспортера и БМП.

23 апреля Минобороны РФ показало, как военные инженеры Западного военного округа проводят гуманитарное разминирование населенных пунктов в Харьковской области, освобожденных от украинских радикалов. По прибытии на место саперы разведывают местность и оценивают обстановку. После этого они начинают очищать местность от взрывоопасных предметов. Каждый снаряд, каждая мина оцениваются на степень опасности, после чего по возможности грузятся в специально оборудованные автомобили с песочным настилом и бронепластинами. На них взрывоопасные предметы вывозятся на полигон, где уничтожаются тротиловыми зарядами.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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