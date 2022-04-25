Экономист объяснил решение ЦБ изменить порядок расчета курсов иностранных валют

Банк России мог изменить порядок расчета курсов иностранных валют, чтобы курс определялся по данным из диапазона времени, когда был максимальный объем сделок, это техническое решение. Об этом заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко в понедельник, 25 апреля.

Ранее в этот же день ЦБ сообщил, что теперь курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе американской нацвалюты к российской по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск, вместо 16:30 мск.

Кроме того, для повышения репрезентативности официальных курсов евро и юаня по отношению к рублю Центробанк переходит к использованию методики, аналогичной расчету официального курса доллара, — на основании средневзвешенных курсов европейской и китайской официальных валют по отношению к рублю, рассчитанных по сделкам на торгах Мосбиржи в период с 10:00 до 15:30 мск.

«Возможно, это связано с тем, что под конец торговой сессии активность уменьшается и курс может резко отклоняться от значений, полученных при более активной торговле», — сказал Домащенко.

14 марта ЦБ расширил действующий временной диапазон для определения официальных курсов доллара и евро. Его стали устанавливать на основании сделок, заключенных в период с 10:00 до 16:30, а не с 10:00 до 11:30, как это было ранее. Мера, как отмечалось, была направлена на повышение репрезентативности курса доллара к рублю в условиях повышенной неопределенности на валютном рынке.

Тогда кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что меры направлены на то, чтобы успокоить и нормализовать рынок и не допустить ажиотажного спроса, паники и других неуправляемых процессов, вредных для экономики.