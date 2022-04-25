Ветераны ВОВ получили ежегодные выплаты к Дню Победы

Ветераны Великой Отечественной войны получили ежегодные выплаты в размере 10 тыс. рублей к Дню Победы. Об этом 25 апреля рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

Как напомнил министр, выплата представляется ежегодно участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по указу президента России.

«По состоянию на текущий день Пенсионным фондом средства переведены получателям на территории страны. Средства были доставлены одновременно с пенсией», — уточнил Котяков.

Пенсионный фонд России перечислил средства 20 320 ветеранам.

Накануне доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина напомнила, что в 2022 году помимо выплаты в 10 тыс. рублей предусмотрены доплаты по регионам. Например, в Московской области участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 25 тыс. рублей, а труженики тыла, вдовы участников Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и бывшие несовершеннолетние узники фашизма получат выплату в 15 тыс. рублей.

5 марта стало известно, что к Дню Победы участники ВОВ Ханты-Мансийского автономного округа получат единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей. Труженикам тыла перечислят по 10 тыс. рублей.

9 Мая 2022 года в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы Красной армии в Великой Отечественной войне.