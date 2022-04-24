Экономист Сорокина напомнила о выплатах инвалидам и участникам ВОВ ко Дню Победы

Граждане России в рамках указа президента страны Владимира Путина о ежегодной выплате ветеранам Великой Отечественной Войны (ВОВ) каждый год ко Дню Победы получают денежные выплаты в размере 10 тыс. рублей. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщила доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина.

Соответствующий указ был подписан главой государства в апреле 2019 года, он также касается граждан, постоянно проживающих в Литве, Эстонии и Латвии. Рассчитывать на денежные средства могут инвалиды и участники ВОВ.

«В 2022 году помимо выплаты в 10 тыс. рублей предусмотрены доплаты по регионам. Например, в Московской области участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 25 тыс. рублей, а труженики тыла, вдовы участников Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и бывшие несовершеннолетние узники фашизма получат выплату в 15 тыс. рублей», — рассказал эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Специалист отметила, ветерану не надо обращаться в Пенсионный фонд РФ, средства придут вместе с апрельской или майской пенсией.

Ранее, 5 марта, сообщалось, что ко Дню Победы участники ВОВ Ханты-Мансийского автономного округа получат единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей. Труженикам тыла перечислят по 10 тыс. рублей.

5 апреля в Кремле рассказали о порядке празднования Дня Победы. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, праздничный военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 мая.

В 2022 году в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы Красной армии в Великой Отечественной войне, которая состоялась 9 мая 1945 года.