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Жителей Нижневартовска оштрафуют за шашлыки на майских праздниках

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В Нижневартовске ввели штрафы за разведение огня и приготовление пищи в неположенном месте в период с 29 апреля по 10 мая. Это связано с объявлением в городе особого противопожарного режима.

В частности, запрещено выжигать сухую растительность, готовить еду на мангалах в неприспособленных для этого местах, сжигать мусор на придомовых территориях частных домов, в садах и на дачах. Запрещено также посещать леса, в том числе на автомобилях.

За нарушение запретов полагается штраф от 1 до 3 тыс. рублей, уточняет Muksun.fm.

Пожароопасный сезон официально начался в ХМАО с 22 апреля. Правительство округа ввело особый режим.

С сегодняшнего дня, 25 апреля, на территории Татарстана начнет действовать особый противопожарный режим. Штрафы для граждан за нарушение правил безопасности будут временно увеличены в два раза.

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