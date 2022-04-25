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Останки младенцев нашли в российском селе

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В селе в Новосибирской области обнаружены скелетированные останки двух новорожденных. Об этом 24 апреля сообщил портал НГС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Останки были найдены в селе Шагалово в заброшенном доме. Они могли там находиться с осени 2021 года. По словам местной жительницы, правоохранители берут ДНК у всех жителей села в возрасте от 12 до 60 лет для анализа. Женщина предположила, что оставить там тела младенцев могли жители соседних населенных пунктов.

«У нас же тут деревни есть километрах в пяти, в шести. Как минимум здесь две деревни. Могли оттуда привезти», — приводит слова женщины телеканал «360».

НГС уточнил, что региональный СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве. По информации источника, подозреваемых пока нет. Выясняются причины и обстоятельства случившегося, пишет «Федеральное агентство новостей».

19 апреля суд в Москве арестовал 42-летнюю женщину, обвиняемую в покушении на убийство новорожденной дочери на северо-востоке столицы. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», женщина заключена под стражу до 14 июня.

Новорожденную девочку обнаружили в камере мусоропровода одного из домов на Северном бульваре. Ребенка госпитализировали, уточняет сайт kp.ru. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка. Правоохранители установили личность матери ребенка. На допросе та признала свою вину и рассказала, что родила дочь в ванной комнате, после чего завернула ее в полотенце и поместила полиэтиленовый пакет, который выбросила в мусоропровод с высоты девятого этажа.

В настоящее время жизнь и здоровье девочки находятся вне опасности. Серьезных травм она не получила, уточняет «Москва 24».

16 апреля тело младенца в полотенце нашли на берегу пруда в Невском районе Санкт-Петербурге. Тело нашли строители во время расчистки территории, уточняет Life.ru. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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