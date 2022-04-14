Найдена мать выброшенной в мусоропровод в Москве новорожденной девочки

Установлена личность матери новорожденной девочки, которую 14 апреля обнаружили в мусоропроводе на северо-востоке Москвы. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщает столичный главк СК РФ.

По данным источника «Известий», ею оказалась 42-летняя женщина, ее госпитализируют в городскую больницу. После получения медицинской помощи женщине предстоит беседа со следователями.

Ранее в этот день Следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту обнаружения жизнеспособного младенца в камере мусоропровода в жилом доме на северо-востоке столицы.

По информации «Известий», инцидент произошел по адресу: Северный бульвар, 12. Девочку госпитализировали в одну из детских городских больниц.