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СК возбудил дело по факту обнаружения младенца в мусорном баке в Москве

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Следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту обнаружения жизнеспособного младенца в камере мусоропровода в жилом доме на северо-востоке столицы. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщило в Telegram столичное управление СК.

Следователи и криминалисты проводят осмотр на месте происшествия, а также устанавливают местонахождение матери младенца.

По информации «Известий», инцидент произошел по адресу: Северный бульвар, 12. Ребенком оказалась девочка одного дня от роду.

28 марта труп новорожденного младенца был найден на Каширском мусороперерабатывающем заводе. Матерью ребенка оказалась жительница подмосковного Домодедово.

Брат мужа женщины рассказал, что она, находясь на девятом месяце беременности, уехала в больницу, а вернулась уже без ребенка. При этом супруг подозреваемой заявил, что она сообщила ему о замершем плоде.

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