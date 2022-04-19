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В Москве суд арестовал выбросившую новорожденную дочь в мусоропровод женщину

В Москве суд арестовал женщину, выбросившую в мусоропровод новорожденную дочь
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Суд заключил под стражу 42-летнюю женщину, которую обвиняют в покушении на убийство новорожденной дочери на северо-востоке Москвы. Об этом старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова сообщила во вторник, 19 апреля.

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«С учетом позиции Бутырской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении женщины 1979 года рождения, обвиняемой в покушении на убийство своего новорожденного ребенка, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 июня 2022 года», — сказала представитель ведомства агентству городских новостей «Москва».

14 апреля уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что жизни и здоровью выброшенной в мусор девочки ничего не угрожает.

По словам детского омбудсмена, у ребенка было легкое переохлаждение. Планируется следить за ее дальнейшей судьбой.

Ранее в тот же день Следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту обнаружения младенца в камере мусоропровода в жилом доме на северо-востоке столицы, сообщает телеканал «360». Инцидент произошел по адресу: Северный бульвар, 12. Ребенка доставили в больницу.

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