Банки спрогнозировали снижение ключевой ставки до 15% 29 апреля

Центральный Банк (ЦБ) России снизит ключевую ставку на 2 п.п. до 15% на ближайшем заседании 29 апреля, следует из консенсус-прогноза экспертов, опрошенных «Известиями» к понедельнику, 25 апреля.

Дальнейшее сокращение ключевой ставки возможно, поскольку в последние дни происходит значительное замедление темпов инфляции в России, пояснил аналитик Банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.

Он уточнил: по данным Росстата, еженедельная инфляция замедлилась к 15 апреля до 0,2% при том, что в конце марта недельный прирост индекс потребительских цен (ИПЦ) превышал 1%. Таким образом, темп увеличения потребительских цен замедлился с начала месяца примерно в пять раз, констатировал аналитик.

Вместе с тем, Банк России сообщил о резком снижении инфляционных ожиданий населения в апреле до 12,5% с 18,3% в марте.

Помимо этого, в пользу смягчения кредитно-денежной политики говорит укрепление нацвалюты, отметили аналитики «МКБ Инвестиций». В пятницу, 22 апреля, доллар опустился до 74,99 рублей, а евро — до 81,22, следует из данных ЦБ. Это уровень конца 2021 года, подчеркнули в «МКБ Инвестициях».

28 февраля на экстренном заседании Банк России более чем в два раза поднял ключевую ставку — с 9,5% до 20%. Это было связано с массовым оттоком средств россиян со счетов в банках на фоне военной спецоперации по защите Донбасса и санкций Запада.

На плановом заседании в марте регулятор сохранил уровень ключевой, однако 8 апреля опустил его до 17% во внеочередном порядке. В релизе ЦБ такой шаг объяснялся тем, что риски для финансовой стабильности хотя сохраняются, но перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала.

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«Нижний пролог: банки ожидают уменьшения ключевой ставки до 15%»