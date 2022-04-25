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Корреспондент «Известий» показал брошенную украинскими боевиками САУ

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Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 25 апреля показал трофеи и документы, оставленные сбежавшим из села Бугаевка в Харьковской области членом «Правого сектора» (запрещенная организация в РФ), а также оставленную украинскими радикалами самоходную артиллерийскую установку (САУ).

Среди оставленных «теневым хозяином» села вещей — флаг «Правого сектора», награды от организации националистов, пропагандистские книги для детей, оружие. В обнаруженных книгах для маленьких детей содержится пропаганда блока НАТО. Североатлантический альянс назван «самым близким и лучшим другом» Украины и защитником. Россия же, напротив, — враг.

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Кроме того, российские военные нашли брошенную в лесу неподалеку самоходную артиллерийскую установку, а в ней — документы, которые доказывают подготовку украинскими властями агрессии в сторону Донбасса. САУ оставлена в полностью исправном состоянии и с полным боекомплектом — видно, что военнослужащие Вооруженных сил Украины оставляли ее в панике. В блокноте артиллериста — записи о том, по каким целям велись артиллерийские обстрелы.

23 апреля корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал внутреннюю обстановку брошенного военного госпиталя в подвале «Азовмаша» в Мариуполе. В помещении нашли медицинское оборудование, медикаменты, а также брошенную форму и оружие.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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