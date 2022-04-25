Антонов сообщил об отмене в США церемонии в память о встрече на Эльбе

Власти США отменили торжественную церемонию, приуроченную к встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году. Об этом в воскресенье, 24 апреля, рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«В этом году нам, увы, было отказано в проведении такого рода мероприятий. Чисто формально Арлингтонское кладбище [отменило его], но нам четко было сказано о том, что по рекомендации Госдепартамента. Нам понятна эта реакция в силу той русофобии, которая развернута сегодня в США», — отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Мемориал «Дух Эльбы» на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном открыли в апреле 1995 года в честь встречи войск СССР и США, которая состоялась в районе города Торгау на Эльбе 25 апреля 1945 года. Это событие стало высшей точкой союзнических отношений стран антигитлеровской коалиции.

В день 75-й годовщины этой встречи в апреле 2020 года президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп приняли совместное заявление о «дани уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма», сообщается на сайте Кремля.

В ноябре 2021 года парламент Латвии в третьем окончательном чтении утвердил законодательные поправки, которые вводят запрет на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий, как развлекательных и праздничных, так и собраний, шествий и пикетов.

На эту инициативу отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала запрет георгиевских ленточек в Латвии реинкарнацией фашизма.

Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в 2005 году и с тех пор стала традиционной не только в России. Она является символом памяти о победе в Великой Отечественной войне.