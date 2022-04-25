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Итальянского сенатора подвергли критике за запись с выделенной буквой Z

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Главу комиссии по иностранным делам верхней палаты (Сената) итальянского парламента Вито Петрочелли раскритиковали за поздравление в соцсети, где он выделил букву Z в слове liberazione (с итал. «освобождение»). В Италии 25 апреля отмечают праздник освобождения от фашизма и нацизма.

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«Хорошего праздника Освобождения», — написал в своем Twitter сенатор, при этом в сообщении Z была заглавной. Политик также прикрепил ссылку на одноименную песню современного итальянского исполнителя.

В таком поздравлении многие усмотрели намек на поддержку российской спецоперации по защите Донбасса. При этом Петрочелли уже за прошлые свои заявления рискует быть исключенным из «Движения», о чем предупредил в своем Twitter политический лидер «Движения «5 звезд», бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте, назвав публикацию сенатора «постыдной».

Ранее, 22 апреля, посол России в Италии Сергей Разов отметил, что вынужден констатировать деградацию диалога между странами. Дипломат указал, что не понимает логику итальянского правительства, которое «для достижения мира отправляет в зону конфликта тяжелое вооружение». В то же время, по словам главы российской дипмиссии, не все в Италии поддерживают эти меры правительства.

Как написала 6 апреля журналист Politico Ханна Робертс, во время выступления Зеленского перед итальянским парламентом в марте бросалось в глаза количество пустых мест. По ее оценкам, отсутствовал каждый третий парламентарий. Она также отметила, что неявка парламентариев на выступление Зеленского стала подтверждением того, что Россия имеет много друзей в Италии.

Кроме того, издание сообщает, что целый ряд итальянских депутатов выступает против поставок оружия на Украину, обвиняет НАТО в расширении на восток, а Киев — в причинении страданий населению Донбасса.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решению о ее начале предшествовало обострение в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В Кремле отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины.

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