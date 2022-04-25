Польский генерал Пытель предупредил о разрушении Россией НАТО посредством Варшавы

Россия может разрушить Североатлантический альянс посредством Польши. Такое предположение в воскресенье, 24 апреля, выдвинул польский генерал Петр Пытель.

По его словам, в правительстве Польши присутствуют продвигающие интересы России и угрожающие западным блокам лица, передает портал Onet.

Кроме того, Пытель выразил обеспокоенность тенденцией на создание экономических блоков-альтернатив Евросоюзу, так как во многих сферах Варшава зависит от Москвы.

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