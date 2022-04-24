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СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ погранпункта в РФ

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Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту обстрела 23 апреля вооруженными силами Украины пограничного пункта в Курской области. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)», — говорится в сообщении.

По данным следователей, 23 апреля со стороны Украины из минометных и артиллерийских орудий обстреляли сотрудников пограничного управления ФСБ по Курской области в пункте пропуска Теткино. Отмечается, что СК РФ устанавливает обстоятельства произошедшего и ищет виновных.

Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что пропускной пункт на границе с Украиной вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате произошло возгорание помещения Россельхознадзора.

13 апреля сообщалось об обстреле пограничного пункта в деревне Гордеевка в Курской области. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. В результате выстрелов здания, сооружения не повреждены, пострадавших и погибших нет. По факту обстрела было возбуждено уголовное дело.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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