Синоптик спрогнозировал заморозки в Центральной России в конце апреля

Снег и заморозки ожидаются в Центральной России в последнюю неделю апреля. Об этом в воскресенье, 24 апреля, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Финальный аккорд апреля в Центральной России ожидается холодным. Если начало недели порадует жителей региона майским теплом, когда в дневные часы, даже в условиях скоротечных дождей столбики термометров будут подниматься до +13…+18 °C, то с середины недели начнется вторжение полярного воздуха с температурным фоном на 6–7 °C ниже положенной нормы», — написал Тишковец на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Специалист добавил, что в ночь на четверг, 28 апреля, воздух остынет уже до –2…+3 °C. Вместе с дождем может пойти мокрый снег, но без формирования снежного покрова, заключил синоптик.

Ранее в этот день замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что похолодание и повышение атмосферного давления ожидаются в столичном регионе на следующей неделе. Он отметил, что во вторник, 26 апреля, ожидается теплая года: температура воздуха составит +16...+19 градусов. Однако в следующие дни столбики термометров начнут опускаться.

О резкой перемене погоды ранее в этот день жителей и гостей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в первые дни следующей недели будет типичная погода для конца мая, а к выходным значительно похолодает.