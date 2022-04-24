Вильфанд предупредил москвичей о резкой перемене погоды на следующей неделе

Столицу на следующей неделе ожидает резкая перемена погоды. В первые дни температура будет типична для конца мая, а к выходным опустится до +5…+10 градусов. Об этом в воскресенье, 24 апреля, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник совсем теплая погода — +17…+19 градусов днем, но с небольшим дождиком. Это, конечно, температура выше нормы, которая соответствует третьей декаде мая. Во вторник аналогичная погода: ночью около +10 градусов, днем — +16…+18 градусов», — сообщил он.

При этом в среду, 27 апреля, в столице начнется резкое похолодание: температура ночью составит около +5…+6 градусов, а днем повысится только до +12.

«То есть температура понизится сразу на 6-7 градусов. Конец месяца будет холодным», — констатировал Вильфанд.

По его словам, вторая половина недели будет также прохладной. В четверг ночью температура в Москве опустится до 0, а в области достигнет даже минусовых значений. Днем воздух прогреется незначительно, до +10 градусов максимум.

Ранее, 20 апреля, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о температурных колебаниях в Москве и Московской области до конца текущей недели. Он также добавил, что в воскресный пасхальный день показатели термометров составят от 15 до 16 градусов выше нуля, и, вероятно, продержатся на указанном уровне до конца апреля-месяца.